هيئة الترفيه تفتح المسرح مجاناً لجماهير أمسيات المملكة الثالثة في أبها

متابعات – فجر

أعلنت الهيئة العامة للترفيه اليوم عن فتحها مسرح جامعة الملك خالد للجماهير بشكل مجاني في الأمسية الثالثة من أمسيات المملكة والتي تقام الليلة في أبها وتجمع الشعراء عبدالله بن علوش و فهد الشهراني و سعيد بن مانع ضمن سلسلة أمسيات المملكة الشعرية التي تدعمها الهيئة العامة للترفيه وتنظمها شركة الوقت القابضة.

وذكرت الهيئة أن ريع هذه الأمسية من التذاكر يعود بالكامل لجمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير وجمعية آباء. ودعت متذوقي الشعر في المنطقة الجنوبية للحضور والاستمتاع بالأمسية الثقافية، مع العلم بأنه يوجد هناك مقاعد مخصصة للنساء في هذه الأمسية.