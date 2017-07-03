ضبط شخص هدد وافدة وابتزها بجدة

متابعات – فجر

أطاحت شرطة محافظة جدة بشخص أقدم على ابتزاز وافدة وتهديدها، وذلك بعد التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة في جدة، بحسب ما ذكرت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر مساء اليوم الخميس.