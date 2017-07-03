جوازات الرياض تنفذ أكثر من 35 ألف عملية للمراجعين خلال عطلة العيد

متابعات – فجر

كشفت جوازات منطقة الرياض عن تقريرها لهذا العام 1438هـ الذي تضمن إحصائيات عن العمليات الطارئة التي تم إنجازها للمراجعين من قبل إدارة جوازات المنطقة خلال أيام عيد الفطر المبارك للفترة من تاريخ 1438/10/1هـ وحتى 1438/10/14هـ، وبلغ مجموع العمليات المنفذة وفق تقدير الإحصائيات خمسة وثلاثون ألف ومائتان وخمسة وثلاثين 35235 عملية.

وتنوعت العمليات فيما يخص المواطنين السعوديين ما بين إصدار جواز سفر عادي، وإصدار جواز سفر من خلال نظام أبشر، وإذن تصريح سفر، فيما استفاد الوافدين المراجعين خلال أيام عيد الفطر المبارك من الخدمات التالية: الزيارة ، تأشيرة خروج وعودة مفردة ، تأشيرة خروج وعودة متعددة ، تأشيرة خروج نهائي ، تسجيل جواز سفر جديد ، وعدد من الإجراءات الأخرى ، بالإضافة للخدمات المقدمة للوافدين المستفيدين من الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي من خلالها يمنح الوافد المخالف تأشيرة خروج نهائي للمغادرة .

وأكد مدير جوازات منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني أنه تم تفعيل خطة العمل بجوازات المنطقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتي من أهم محاورها تواجد القوة البشرية المناوبة خلال أوقات العمل، وأشار إلى أنه تم تشكيل قوة دعم للمناوبات لأوقات الذروة لضمان انسيابية العمل وسرعة الإنجاز بكل يسر وسهولة دون الإخلال بالجوانب الأمنية.