سفراء الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لدى بروكسل: لن نتسامح مع دعم قطر للإرهاب والتطرف

متابعات – فجر

أعرب سفراء دول المملكة والبحرين والإمارات ومصر لدى بلجيكا، عن خيبة أمل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من الرد السلبي من قطر بشأن الدعوات إلى الوفاء بالتزام وقف تمويل الإرهاب.

وقال السفراء في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل مساء اليوم الخميس، أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لن تتسامح مع دعم التطرف والإرهاب.

وأوضح السفراء أن رد قطر يصر على عدم التراجع عن سياساتها وممارساتها التي تهدد الأمن العالمي.

وأضاف السفراء: موقف دولنا يقوم على أساس الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية، وكذلك مبني على مواثيق منصوص عليها في الأمم المتحدة واتفاقيات مكافحة الإرهاب.

وشدد سفراء الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لدى بروكسل، أن العلاقة بين الشعوب العربية وشعب قطر لا تزال مهمة لدولهم، وأضافوا: نأمل أن تسود الحكمة وأن تتخذ قطر القرار السليم، وطالب السفراء قطر بالالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية – الأمريكية التي عقدت في الرياض مؤخراً، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة امتناع الدوحة عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون.

وقال سفراء الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لدى بروكسل، أن على قطر منع جميع أعمال التحريض وأشكال التعبير التي تنشر أو تحرض أو تبرر الكراهية والعنف.