تخفيض التصنيف الائتماني لقطر وتسعة بنوك من “مستقر” إلى “سالب”

وكالات – فجر

خفضت مؤسسة موديز (Moody’s) المتخصصة في تقييم القدرة الائتمانية للدول والمؤسسات الحكومية والخاصة التصنيف الائتماني طويل الأجل لتسعة بنوك قطرية بحسب ما ذكرت شبكة “بي بي سي” البريطانية.

وأشارت الشبكة إلى أن التقييم يأتي بعد يومين من تخفيض المؤسسة التصنيف الائتماني السيادي لقطر من “مستقر” إلى “سالب” بسبب المخاطر الاقتصادية والمالية التي تكتنف الأزمة السياسية الراهنة مع دول عربية، وأوضحت أن قائمة البنوك التي يشملها القرار تضم بنك قطر الوطني، وبنك الدوحة، والمصرف الخليجي التجاري، والبنك الأهلي، وبنك بروة، وبنك قطر الدولي، مصرف الريان، ومصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي.

وأشارت إلى أن مؤسسة ستاندرد آند بورز (S & P) إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى والمتخصصة في تقييم الأسهم والسندات خفضت التصنيف الائتماني لقطر من مستوى AA إلى مستوى AA- ، ووضعتها على قائمة المراقبة ذات التداعيات السلبية بعد ثلاثة أيام من قرار عدد من الدول العربية قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة في الخامس من يونيو.