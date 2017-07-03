إنقاذ طفلين ابتلعا بطاريتين حارقتين في مكة

متابعات – فجر

تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة من إنقاذ حياة طفلين تتراوح أعمارهما بين ثلاث وأربع سنوات بلعا بطاريتين حارقتين، حيث ذابت المادة الكيميائية حول البطارية وعلقت في وسط المرئ مما أدى إلى حروق في وسط المرئ ونزف في المعدة من أثر المادة الكيميائية حول البطارية.

وقد تم التعامل مع النزف ونزع البطارية وإستخراجها قبل عمليه إختراق المرئ إلى القصبة الهوائية وغادر المستشفى خلال 48 ساعة علماً بأن الحالة الأولى وصلت للمستشفى بعد بلعها للبطارية بـ 3 أيام ، وفي خلال 5 أيام وصلت الحالة الثانية بتاريخ مرضي حيث ابتلعت معدن نصف ريال على حد تعبير والد الطفل، وبعد 24 ساعة من بلع المعدن تم على الفور قبول الحالة وبعد عمل الأشعة بقسم الطوارئ اتضح بأن الجسم الغريب هو بطارية قلويه وليس معدن وعالق في وسط المرئ، وجرى إستخراج البطارية وعمل اللازم خلال 3 دقائق من الوصول إليها وهي تخضع للعلاج الطبي بالمستشفى وتتمتع بحالة طبية مستقرة ولله الحمد.