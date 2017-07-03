جراحة ناجحة لإنقاذ مصاب في الصدر بمستشفى الملك خالد في “حفر الباطن”

متابعات _فجر

أنقذ الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفرالباطن مريضاً أصيب بطلق ناري أثناء احتفالات العيد حيث تم إدخاله عن طريق الطوارئ وهو بكامل وعيه ولا يوجد نزيف من فتحة دخول الرصاصة التي دخلت من منطقة أعلى الصدر الأيسر تحت الترقوة , وتبين أن الطلقة قد اخترقت صدر المريض أثناء نزولها.

وبعد عمل كامل الفحوصات الطبية والإشعاعية تبين أن الطلقة في البطن بين الأبهر البطني والفقرات الظهرية , وبعمل صورة جديدة للبطن تبين أن الطلقة قد تحركت من مكانها نزولاً إلى الحوض حيث كان المريض يعاني من ألم في الطرف السفلي الأيمن.

وبفحص الطرف اتضح عدم وجود نبضات في الجملة الشريانية في الطرف مع برودة, وعلى الفور تم إعادة صور الشريان الأبهر بالصبغة وسونار للشريان الفخذي الأيمن , فتبين أن الشريان مغلق ولا يتدفق بداخله الدم مع وجود خثرة سادة للشريان الفخذي الأيمن وتم نقل المريض إلى غرفة العمليات لإجراء عملية استكشاف جراحي للشريان الفخذي.

وقد قام فريق جراحة الأوعية الدموية بإجراء العملية وإستخراج الطلق الناري من داخل الشريان الفخذي وإجراء ترميم للشريان بوصلة مأخوذة من الوريد الصافن من القدم اليسرى .

وأدخل المريض إلى قسم العناية للمتابعة المشددة وبعد استقرار حالة المريض تم تحويله إلى قسم الجراحة لإكمال الإجراءات العلاجية وقد تماثل المصاب للشفاء ولله الحمد حيث غادر المستشفى وأُعطي موعد للمتابعة بالعيادات الخارجية .