المملكة تُعرب عن تأييدها لطلب مصر باستضافة القمة العربية الأوروبية

متابعات _فجر

أعربت المملكة العربية السعودية عن تأييدها لطلب جمهورية مصر العربية باستضافة القمة العربية الأوروبية المقترح عقدها خلال الربع الأول من عام 2018 م .

صرح بذلك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي السفير أحمد بن عبد العزيز قطان اليوم، وقال إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أيدت طلب جمهورية مصر العربية باستضافة القمة العربية الأوروبية المقترح عقدها خلال الربع الأول من عام 2018 م.

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