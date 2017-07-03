مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع خزانات مياه الشرب في محافظة سقطرى اليمنية

متابعات _فجر

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤخرًا بتوزيع خزانات مياه الشرب على محافظة سقطرى, بحضور الوكيل الأول بالمحافظة, وعدد من مسؤولي السلطة المحلية، وذلك استمرارًا لمشروع الإمداد المائي الذي يموله ويتابعه المركز في 15 محافظة يمنية, ويستفيد منه أكثر من مليوني شخص من خلال الشريك المحلي ” ائتلاف الخير ” .

وجرى خلال التدشين توزيع 30 خزانًا بسعة 1000 لتر وتوزيع 500 خزان بسعة 20 لترًا، يستفيد من المشروعين 91.800 شخص .

ويأتي المشروع امتدادًا لما يقدمه المركز من جهود إغاثية وإنسانية لجميع المحافظات اليمنية؛ حيث بلغت المشروعات 133 مشروعًا نفذت عبر 83 شريكًا محليًّا وإقليميًا أمميًا.

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