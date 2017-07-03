مجلس النواب المصري يستنكر تعامل قطر الاستفزازي مع مطالب الدول المقاطعة

متابعات _فجر

أعرب مجلس النواب المصري عن أسفه لتعامل دولة قطر مع قائمة المطالب العربية بأسلوب سلبي واستفزازي، وتحالفها مع كيانات ودول غير عربية بما يهدد الأمن القومي العربي .

وشددت لجنة الشؤون العربية بالمجلس في بيان لها اليوم على دعمها ومساندتها للموقف المصري والخليجي والعربي في كل ما اتخذ من قرارات، ودعمها المطالب العادلة الموجهة لحكومة قطر ،مطالبة اللجنة الجامعة العربية بالقيام بدور أكثر فاعلية في تلك الأزمة خاصة وأنها تطال العلاقات العربية/العربية وتهدد الأمن القومي العربي، داعية الدول الغربية لاتخاذ مواقف إيجابية واضحة حيال الأزمة وعدم الاكتفاء بتصريحات دبلوماسية متوازنة .

وحذرت اللجنة من أن الاستمرار في المكابرة والعناد من الجانب القطري ستكون له عواقب وخيمة، مبينة أنها في انتظار ما سيسفر عليه مؤتمر المنامة القادم الذي ستبحث فيه الدول المقاطعة لقطر الخطوات القادمة .

وشددت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري على أن المطالب العربية من قطر عادلة ومبنية على ثوابت وأدلة ومحاولة لرأب الصدع العربي والخليجي وحماية الأمن القومي العربي، مشيرة إلى أن ردود الأفعال القطرية لا تنبئ بتفهم حكام قطر لحجم وخطورة الأزمة بل تواجه بعناد ومكابرة واستقواء بالخارج .