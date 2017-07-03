جمرك مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز يُحبط محاولة تهريب أكثر من 17 ألف حبة كبتاجون

واس-فجر:

تمكّن جمرك مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في محافظة ينبع من إحباط كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (17.023) حبة، عُثر عليها مُخبأة ضمن أمتعة أحد القادمين للمملكة عبر المطار.

وأوضح مدير جمرك مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في محافظة ينبع سعد البقمي, أنه عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة لركاب إحدى الرحلات

القادمة, اشتبه بأمتعة أحد ركاب الرحلة وعند التأكد من تلك الأمتعة تبيّن وجود صندوق خشبي تم تجهيزه داخل حقيبة الراكب مغطى بقماش، وبفتحه عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون بداخله , مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.