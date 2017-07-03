“كايت بيتش”… شاطئ الطائرات بـ”دبي”

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يعتبر كايت بيتش دبي واحدا من افضل الشواطئ للاستمتاع بوقت مميز مع العائلة تعرف من خلال هذا المقال على كايت بيتش دبي

في هذا الشاطئ الذي تحلق فيه الطائرات الورقية دون توقف، تجتمع العائلات وهواة الرياضات المائية لممارسة العديد من النشاطات الترفيهية والرياضات المائية على الشاطئ.

يقع شاطئ “كايت بيتش” أو شاطئ الطائرات الورقية في منطقة جميرا بدبي، ويشهد في نهاية كل أسبوع ازدحام شديد لكثرة العائلات والزوار والهواة الذين يتوافدون إليه لمتعة المنافسة في تحليق الطائرات الورقية أو لممارسة العديد من الألعاب المائية أو الاستمتاع بمشاهدة التزلج الشراعي على المياه.

بعض الزوار يفضلون استئجار المعدات واختبار مهاراتهم على المياه، وبعضهم الآخر يستمتع بالسباحة ويصحب أطفاله للمناطق المخصّصة للعب الأطفال.

هذا الشاطئ الذي يوفر إطلالة رائعة على برج العرب، يعد الوجهة الأفضل للعائلات خلال أشهر السنة لقضاء وقت مليء بالنشاطات والتلذّذ بأطيب المأكولات التي توفّرها المطاعم الواقعة بمحاذاة الشارع.