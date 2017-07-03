الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة يسيطر على حادث حريق في محل تجاري بحي العزيزية

متابعات-فجر:

صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف ، أنه ورد بلاغ صباح ، اليوم الخميس، يفيد بوقوع حادث حريق في محل تجاري خلف أسواق السلام بحي العزيزية، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار محل تجاري تقدر ابعاده بـ (7*4)م يقع أسفل عمارة مكونه من ثلاثة أدوار ويجاورة مجموعة من المحلات التجارية.

وأردف أنه تمت السيطرة على الحادث واخماده والحيلولة دون امتداد السنه النار للمحلات التجارية المجاورة لها والمقدر عددها بحوالي المائة محل وجرى إخلاء سكان مبنى العمارة السكني من الساكنين والمقدر عددهم بحوالي الثلاثون شخص نتيجة كثافة الادخنة وذلك دون حدوث أي إصابات في الارواح ولله الحمد.

وأوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.