بقوة 6.5 درجة زلزال يضرب شرق الفلبين

متابعات-فجر:

أعلن علماء في الفلبين أن زلزالاً بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب شرقي البلاد اليوم الخميس، من دون أنباء فورية عن ضحايا أو أضرار.

ووفقاً للمعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، فإن مركز الزلزال يقع بالقرب من بلدة جارو بإقليم لِيتي 558 كلم جنوب شرق مانيلا.

وقال لينل فيلالوبوس، وهو مساعد باحث في المعهد، في تصريح إذاعي :”نتوقع وقوع أضرار بعد الهزات الارتدادية … ولا يوجد خطر من حدوث موجات تسونامي”.

وأضاف فيلالوبوس أن مدن تاكلوبان وبالو وسيبو القريبة شعرت بقوة الزلزال.

يشار إلى أن زلزالاً بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر تسبب في 11 فبراير الماضي في مقتل ثمانية أشخاص وإصابة نحو 200 أخرين في جزيرة مينداناو الجنوبية.

وتقع الفلبين في دائرة ما يطلق عليه “حزام النار” في المحيط الهادئ، التي تتسم بنشاط زلزالي وبركاني كبير وتسجل نحو سبعة آلاف هزة أرضية سنوياً.