‏”يا قطر ماذا سيكتب التاريخ؟”

‏بقلم / د٠ فوزية القحطاني

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‏يا قطر انِت قطرًا من أقطار الخليج ولست قطرًا من أقطار إيران أو إسرائيل ٠

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‏يا قطر عودي إلى رشدك وصوابك و استفتي عقلك ومنطقك !

‏ليس من العيب الإعتراف بالخطأ بل العيب هو الإستمرار فيه حتى الظلال والإنغماس فيه حتى حلك الظلام ٠

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‏يا قطر التمسي العذر من جيرانك فأنت لا شك ولا ريب متلبسة بالجرم لا محالة وسليهم كيف السبيل إلى الخلاص؟

‏ كيف السبيل إلى الخروج من عنق الزجاجة؟

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‏يا قطر لا داعي للمكابرة التي ستؤدي بك إلى الهلاك وتوقعك في براثن الخزي والعار ٠

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‏يا قطر لا تخرجي من طوع إخوانك وأهلك وجيرانك !

‏لا تحلقي بعيدا عن سربك! فتكوني طعمًا لهلاك اهلك ودارك وشعبك ٠

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‏يا قطر لا تجعلي لعدوك سبيلًا عليك وعلى قومك٠

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‏يا قطر لا تأتي بمن يقلب رأسك على عقبك ويجعلك كالكرة تتدحرج بين اقدامه حتى يدخل شباكك ويسيطر على خاناتك!

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‏يا قطر لا تكوني لقمة سائغة لذئاب جائعة وكلاب مسعورة تريد نهشك ونهش كل ماحوليك!

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‏يا قطر لن تستطيعي الفكاك من بين افكاك الوحوش المتوحشة التي تدس لك السم في العسل وتزين لك المستقبل البائس٠

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‏استدركي يا قطر ما تبقى قبل أن يفوت الأوان وتندمي على سابق عصرك وماضيه يوم لا ينفع الندم٠

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‏استمعي يا قطر لشور إخوتك ولا تسمعي لحديث نفسك وحديث روؤس الطواغيت حديث إسرائيل وإيران ومن هو خلفهم ٠

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‏بل صفي في صف إخوتك وادحري عدوك وعدوهم وردي كيدهم بنحرهم وحقدهم بصدرهم وغيضهم بقلبهم ٠

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‏لا تشقي الصف ياقطر والتفي حول خليجك وانصتي لقول الحق٠

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‏ “إنما المؤمنون إخوة”

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‏تعلقي ياقطر بالله ثم بأبناء خليجك !

‏لا تجعلي لأحٍد سبيل عليك ولا على خليجك العربي القوي الأبي ٠

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‏وإلا فلا تلومي ياقطر الفرسان الخليجية عندما تصهل وتثور للحق وتشمر عن السواعد لتكبح جماحك وتسيطر على وضعك وتعود بك لرشدك وصوابك ٠

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‏فقادتنا البواسل واسودنا الضارية لن يدعوك تظلي الطريق وتجانبيه على مرأى من عيونهم٠ ولن يسمحوا لك أبدًا وقطعًا أن تشقي عصا الطاعه وتخرجي عليهم وتتعلقي بإعدائهم وتاتي بهم إلى قعر دارهم ٠

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‏فإذا كان هذا غاية أملك ونهاية نشدك فقريبٍ منك الوهم وبعيدًا عنك ياقطر المطر والثمركما هو بعيدًا عن كل من تسول لهم أنفسهم بأن تكوني طعم صياٍد بائٍس هائم لصيد سمين ثمين ٠

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‏فمطرك الذي تنشدين سيكون ثمره وبالًا وسمًا عليك وعليهم، سيكون مايأملونه رعدًا وبرقًا وطوفانًا وبركانًا ثائرًا مدمرًا وزلزالًا يهز كل من يساوره الأمل بأن تكوني ممر سهلًا ممهدًا لهم على أراضينا الطاهرة و مقدساتنا الشريفة.

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‏السؤال الذي نريد له إجابة تشفي الغليل وتعطي الدليل :

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‏هل يعقل ان تكون ياحاكم دولة قطر بهذا التوهان وهذا الضياع السقيم ؟

‏هل أنت تدور حول حلقة مفرغة جوفاء ؟!

‏ام تريد أن ترمي بنفسك ووطنك وشعبك وثرواته في حفرة عميقة ليس لها قرار ؟!

‏لتتلقاها أيدي الأوباش و أحضان اعداء الدين والقرآن والملة٠

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‏تتلقفها ايدي مجرمي العصر والحرب والدمار الذين اعتدوا وقتلوا اشقاءنا في فلسطين و سوريا والعراق ويتموا أطفالهم واستباحوا أعراضهم واستحلوا أراضيهم ؟!

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‏أجزم بما لا يدع مجالا للشك من ان هناك خللًا خطيرًا و شائكًا في الساحة السياسية القطرية٠ والا كان هناك حلًا سياسيا جذريا لما يحدث في الأوساط القطرية بكل سهولة ويسر فالأمر بسيط.

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‏ مطالب إخوة تريد التحقق من صدق النوايا ووحدتها ولكن هذه المطالب استعصى تحقيقها واستصعب وهذا مايفجر الأمر ويقلبه على عقبه من سهلًا إلى عسير وما يجعل الخطب جلًلا والأمر مستفحلًا والعقل في حيرة ٠

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‏كما و اعتقد انه لو كان هناك مستشارون مخلصون لهذا الحاكم التايه لنوروه ووجهوه وارشدوه لطريق الحق الصحيح ٠

‏ لكن يبدو ان كل من حوله عصابة مافيا دولية خبيثة لفت شباكها عليه ونسجتها بقوة وإحكام منذ سنين يصعب الفكاك منها لدرجة اوقعت به في الحضيض ٠

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‏عصابة سلم لها عقله ونفسه ووطنه وشعبه ٠ويريد ان يُلحق بها الخليج بأكمله لكن بعدًا وسحقًا لاصحاب السعير٠

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‏أيها الحاكم الواهم لا تقطع ما تبقى من آمال والحق نفسك وشعبك وخليجك وإنى بها عن الدمار والهلاك ٠

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‏لا تجعل تاريخ وشعوب الخليج وشعبك يذكر تلك اللعنة التي ألحقتها بالخليج وأحللتها بشعبه .

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