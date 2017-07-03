بالفيديو ..الأمير عبدالرحمن بن سعود : الجزيرة صنيعة الاستخبارات الأمريكية و رفضتُ الظهور عليها لإثارتها للفوضى

متابعات -فجر

تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس نادي النصر السعودي الأسبق، الأمير الراحل عبدالرحمن بن سعود، يكشف رفضه الظهور على قناة الجزيرة القطرية الفضائية.

وهاجم رئيس نادي النصر السعودي الأسبق خلال الفيديو بحدةٍ القناةَ ووصفها بأنها صنيعة الاستخبارات الأمريكية وهي التي تديرها، وهدفها الإيقاع بين قادة الدول والشعوب.

و أوضح الفيديو الأمير الراحل قائلا أنه طُلب منه الظهور مراراً على قناة الجزيرة لكنه رفض ذلك بشكل قاطع؛ نظراً لسياسة القناة الفضائية التي تهدف إلى تحريض الشعوب على حكامها وإثارة الفوضى والبلبلة داخل المجتمعات العربية.