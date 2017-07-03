بلدية وادي الدواسر تصادر 700 كيلو جرام من الخضار والتمور الفاسدة

متابعات _فجر

صادرت بلدية محافظة وادي الدواسر، كمية من التمور والخضار والورقيات غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، خلال جولات ميدانية متكررة قام بها مراقبو البلدية خلال هذا الاسبوع في أسواق المحافظة .

وبين مدير العلاقات العامة بالبلدية محمد بن سعيد العثمان، أن الجولات أسفرت عن مصادرة 700 كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة قبل بيعها، كما استبعدت البلدية خمسة من الباعة لا يحملون شهادات صحية.

وأكد حرص البلدية على تطبيق الاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطن والمقيم، داعياً الجميع الى التعاون مع البلدية والابلاغ عن أي مخالفة من خلال هاتف طوارئ البلدية رقم 940 .

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