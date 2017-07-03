سفارة المملكة في كندا تفوز بمنصب رئيس جمعية الدبلوماسيين في أوتاوا للمرة الثانية على التوالي

متابعات _فجر

فازت سفارة المملكة العربية السعودية في كندا بمنصب رئيس جمعية الدبلوماسيين للمرة الثانية على التوالي, وذلك بعد الانتخابات التي انتهت يوم أمس الأربعاء في العاصمة الكندية أوتاوا وسط حضور عمداء السلك الدبلوماسي المعتمدين والعديد من مختلف البعثات الدبلوماسية المعتمدة في كندا.

وسيمثل المملكة بهذا المنصب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا، نايف بن بندر السديري، الذي مثل المملكة في هذه المنافسة.

وأكد السفير السديري، أن فوز المملكة بهذا المنصب للمرة الثانية ما هو إلا إضافة جديدة لمنجزات الدبلوماسية السعودية، كما أنه يعد تأكيداً لمكانة المملكة المرموقة على الصعيد الدولي.

وأوضح أن هذا الإنجاز ما هو إلا تقدير للجهود المثمرة التي تبذلها المملكة بفضل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – .