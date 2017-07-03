أقنعة طبيعية ترطّب البشرة وتغذّيها

متابعات _فجر

يعد المحافظة على رطوبة البشرة ومرونتها أمرٌ أساسيّ لتحصلي على إشراقة نضرة وبشرة شابة وجميلة. تعلّمي كيف تحضّرين أقنعة طبيعية من حواضر المطبخ تغذّي بشرتك، ترطّبها، وتُجدد خلاياها.

قناع الأفوكادو وزيت الزيتون مرطّب ومغذٍّ

المقادير:

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

زلال (بياض) بيضة واحدة

ملعقة كبيرة من خلّ التفاح

ثمرة أفوكادو ناضجة

طريقة التحضير والتطبيق:

قشّري حبّة الأفوكادو واهرسيها، ثم أضيفي إليها خلّ التفاح وزيت الزيتون.

في وعاء آخر، اخفقي بياض البيضة جيّدًا، وأضيفي إليه مزيج الأفوكادو، الخلّ، والزيت.

اخلطي المكوّنات للحصول على مزيج متماسك، ووزّعي القناع على بشرة وجهك وعنقك متجنّبة محيط عينيك.

اتركي القناع يعمل لمدّة ربع ساعة. بعدها، فوّحي وجهك جيّدًا بالماء الدافئ.

قناع الطماطم (البندورة) مرطّب، منقٍّ، ومجدّد للخلايا

المقادير:

نصف حبة بندورة متوسطة الحجم منزوعة القشرة

3 ملاعق كبيرة من الزبادي

ملعقة صغيرة من برش خيارة واحدة

ملعقة كبيرة من هلام الصّبّار البرّي Aloe Vera

3 ملاعق كبيرة من الشوفان المطحون

طريقة التحضير والتطبيق:

امزجي كل المكوّنات المذكورة أعلاه في وعاء كبير، ثمّ طبّقي القناع على وجهك، واتركيه يعمل لمدّة 10 دقائق. بعدها، اغسلي وجهك جيّدًا بالماء الدافئ.

قناع البيض والعسل مرطب، مغذٍّ، ومعزّز للإشراق

المقادير:

بيضة واحدة

ربع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير والتطبيق:

في وعاء جاف ونظيف، اخفقي البيضة جيّدًا، وأضيفي العسل وزيت جوز الهند، ثمّ اخفقي كل المكوّنات من جديد للحصول على معجون كثيف ومتماسك.

ضعي الخليط في وعاء محكم الإغلاق، واحفظيه في البرّاد إلى اليوم التالي.

في الصباح، نظّفي بشرتك وقشّريها بالمستحضر المصمّم لذلك، ثم اغسليها وجففيها جيّدًا بطريقة التربيت. بعدها، وزّعي القناع على بشرتك وعنقك بالتساوي، واتركيه يعمل لمدّة 20 دقيقة، واغسلي وجهك بالماء الفاتر.

نصيحة أساسيّة:

قشّري بشرتك قبل تطبيق أي قناع عليها، لأن استعمال الكريم المقشّر يزيل الخلايا الميتة ويحضّر البشرة لاستقبال فوائد القناع في شكل أفضل، ما يعطي نتائج مثالية وفورية.