الأرصاد: طقسا حارا على معظم مناطق المملكة

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسا حارا على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على وسط وشرق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي المدينة المنورة و مكة المكرمة والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض تمتد إلى سواحل جازان.

بينما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ،عسير تمتد إلى الباحة فترة ما بعد الظهيرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.