وصفات طبية للوقاية من أمراض الكبد

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يوجد العديد من الوصفات المنزلية التي تحمي الكبد وتقيه من الفشل الكبدي، حيث يتميز الكبد بقدرته على إعادة إنتاج الخلايا، فإذا اختلت كفاءة عمله بنسبة 75% يتعرض إلى ما يعرف بالـ “فشل” في مهمته الأساسية وهي إعادة إنتاج الخلايا. وفي هذا المقال نقدم لك أهم 3 وصفات يمكنك تحضيرها في المنزل لحماية الكبد من هذه المخاطر، تابعي معنا:خل التفاح يساعد خل التفاح على تنقية الكبد من السموم، ليقوم بوظائفه على أفضل وجه، يكفي أن تظيفي ملعقة من خل التفاح في كوب ماء، أو إلى القليل من العسل وينصح بتناوله 3 مرات في اليوم قبل تناول الطعام. العرقسوس العرقسوس هو واحد من أفضل العلاجات المنزلية الطبيعية لمقاومة أمراض الكبد، ويمكنك شرب العرقسوس مرتين يوميا لحماية الكبد وتحسين وظائفه. الكركم يعالج الكركم الالتهابات وهو من أفضل مضادات الأكسدة التي تنقي الكبد من السموم، فضلا عن مقاومة العدوى فيروسية التي قد تصيب الكبد. عليك فقط إذابة ملعقة من الكركم في كوب من الحليب وأضيفي ملعثة صغيرة من عسل النحل، واشربي هذا الخليط يومياً.