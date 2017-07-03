مصرع 9 أشخاص إثر حادث تصادم مروع على طريق الساحل ب”الطائف”

متابعات-فجر :

لقيت عائلة مصرعهم،مساء أمس الأربعاء ،مكونة من ثمانية أفراد، إثر تعرض مركبتهم لحادث انقلاب على طريق الساحل بعد قرية فريجة باتجاه المظيلف . وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بالطائف شادي عابد؛ أن تلقت غرفة العمليات بالهلال الاحمر بمحافظة الطائف بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم أدى إلى انقلاب مركبة وذلك على طريق الساحل بعد قرية فريجة باتجاه المظيلف . وأضاف أن غرفة العمليات تلقت البلاغ المبدئي والذي أفاد بوجود أصابتين وعلى الفور تم ارسال فرقة اسعاف الليث للموقع وأثناء توجههم للموقع تلقت العمليات أن هناك عائلة بالموقع وعلى ضوء البلاغ الآخر تم تدعيم الموقع بفرقتين إضافيتين وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح أن الموقع به 8 حالات من عائلة واحدة و بالإضافة إلى قائد المركبة الأخرى جميعهم انتقلوا إلى رحمة الله.