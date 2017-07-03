سيرجي ريبروف : سعيد في النادي الأهلي وأسعى لتحقيق البطولات

مازن الشهري – فجر – الرياض :

في ظهوره الأول مع النادي الملكي عبر المؤتمر الصحفي تحدث المدرب الأوكراني سيرجي ربيروف عن الوضع الحالي في البيت الأهلاوي وذكر بأنه سعيد بالتواجد في النادي الأهلي وكل سيرته الذاتية نساها وهو الآن مدرب، وأعرف حجم النادي الأهلي في الشرق الأوسط وسأبذل مابوسعي لتحقيق الأماني والتطلعات، كما ذكر بأنه ‏لا برى أي فرق بين دوري الأبطال في آسيا أو في أوروبا ‏وأسعى لفهم اللاعبين و وتحقيق نتائج مميزة في البطولة، و‏في أول يوم لي بالنادي وجدت أناس محترمين وطموحاتهم عالية وأسعى لتحقيق طموحاتهم، و‏لن أتحدث عن أي عروض قدمت لي والدافع الحقيقي لتدريب النادي الأهلي طموحات مسؤولية و تسأولاتهم التي طرحت علي، وعن المحترفين الأجانب أجاب بأنه على تواصل مع الإدارة بهذا الجانب ولن يستطيع الإجابة عن المراكز التي يُريدها .