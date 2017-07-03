“سامح شكري” : مطالب الدول المقاطعة لقطر لم تكن محل تفاوض ولا يوجد حل وسط

متابعات-فجر :

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأربعاء، إن المطالب التي قدمتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر “ليست محل تفاوض”. وأكد شكري في لقاء عقب مشاركته في مؤتمر صحافي في القاهرة إلى جانب وزراء خارجية الإمارات والسعودبة والبحرين، أن “الأمر منذ البداية لم يكن محل للتفاوض، وليس هناك حل وسط”.وأعرب بيان مشترك صادر عن اجتماع الوزراء الأربعة، عن “الأسف إزاء الرد القطري على المطالب الخاصة بتوقف الدوحة عن تمويل الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.ووصف البيان، الرد القطري على هذه المطالب بأنه “سلبي” بما يعكس “عدم الجدية” من جانب قطر.