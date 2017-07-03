“أردوغان” : مستعدون لإغلاق القاعدة العسكرية في “قطر” حال طلب الدوحة ذلك

متابعات-فجر :

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان،أمس الأربعاء، دعمه لقطر في سياق الأزمة الخليجية الحالية، لكنه أشار إلى استعداده لسحب القاعدة العسكرية التركية من البلاد حال ورود طلب مناسب من قبل الدوحة.وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قدمت للسلطات القطرية قائمة تتضمن 13 مطلباً، مشترطة تنفيذها كشرط لرفع الحصار عن الدوحة، ومن بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر التي لم يتم بعد فتحها رسمياً. ورفضت السلطات القطرية الاستجابة لهذه المطالب.وكانت السلطات التركية قد أقرت الشهر الماضي مشروع قانون يسمح للحكومة بنشر وحدات من القوات المسلحة التركية في أراضي قطر، التي من المتوقع أن تحتضن قاعدة عسكرية تركية بموجب اتفاق أبرمه البلدان عام 2014.وأرسلت تركيا، منذ اندلاع الأزمة القطرية، عدة دفعات من قواتها إلى قطر تم نشرها في كتيبة طارق بن زياد بالعاصمة الدوحة.