دوريات المجاهدين بمنطقة جازان تحبط محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة والقبض على عدداً من المتسللين

متابعات-فجر :

نجحت دوريات المجاهدين بمنطقة جازان اثناء قيامها بمهامها الأمنية المعتادة بإحباط كميات كبيرة من المسكرات والحشيش، والمبالغ المالية ومركبات مسروقة يتم استخدامها في عمليات التهريب، إضافة إلى القبض على متسللين ومهربين، ومخالفين لنظام الإقامة والعمل بعدة مواقع مختلفة بمنطقة جازان ،وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز، إنه أثناء قيام دوريات الفرع ممثلة في قطاعاتها بحملات أمنية واسعة خلال الثمانية أشهر الماضية، تمكنت من القبض ٨٥٩٩ متسلل و ١٣٣٦ مهرب في قضايا مختلفة، مبينا إلى أنه الدوريات ضبطت ١٠٩٥ مركبة استخدمت في عمليات التهريب كما تم ضبط ٣٤٣.٦٦٢ حزمة من نبات القات المحرم.وأشار إلى أن الدوريات قامت بمداهمة اوكار الترويج وعثر داخلها على ٥٢٦٦١ لتر من العرق المسكر وضبط وعثر على مبالغ نقدية بلغت ٤١٩٧٧٢ ريال سعودي و ١١٠٠٠ ريال يمني و ٨٩٥ حبه نوع كبتاجون وضبط ١٣٤ قطع سلاح و١٠٧ مخزن و ٣٠٨٣٩ طلقة حيه متنوعة اضافة الى مصادرة ٥٩ كرتون من ألعاب النارية المهربة.و٧٠٩ بلاطة حشيش و٨٧ قضية اشتباه، من جهة أخرى أكد مدير عام فرع ادارة المجاهدين بمنطقة جازان عبدالرحمن بن صالح المويشير أن منسوبو فرع إدارة المجاهدين ماضون في مكافحة جرائم التهريب والتسلل والقبض على كل مخالف للانظمة والقوانين وتكثيف التواجد الأمني في حدود مسؤوليات الفرع، ورصد الطرق الوعرة والأوكار التي يقطنها المهربون والمتسللون، والتعامل معها عبر الدوريات الراجلة والراكبة بتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان وإشراف مدير عام المجاهدين د. عبدالله السويد وقدم شكرة لك من اسهم في هذه الإنجازات وحث الجميع لمضاعفة الجهود.