“البنتاغون” : قادرون على حماية الولايات المتحدة من هجمات كوريا الشمالية

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أعلن الجيش الأمريكي، أمس الأربعاء ، إن للولايات المتحدة الامريكية القدرة الكاملة على الدفاع عن أراضيها في وجه أي تهديدات جديدة من برنامج كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في رد لإجراء بيونغ يانغ أول تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات الأثنين الماضي. وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الكابتن جيف ديفيس إن ” الولايات المتحدة الأمريكية نفذت تجربة الشهر الماضي نجح خلالها صاروخ أمريكي أطلق من قاعدة أمريكية في اعتراض صاروخ يحاكي هجوم افتراضي من كوريا الشمالية وكللت العملية بالنجاح”.