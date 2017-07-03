هيئة الاتصالات: لا يحق لمقدم الخدمة الحصول على الرسوم مقدما

متابعات – فجر

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إنه لا يحق لمقدم الخدمة فوترة رسوم أي خدمة مقدماً للخدمات ⁧لاحقة الدفع⁩، ولا يحق مطالبة ⁧المستخدم⁩ بها إلا بعد نهاية الدورة الفوترية.

ونشرت عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم “أنفوجرافيك” يبيّن وثيقة حماية طالب الخدمة حيث من حق المستخدم لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات تمكينه من مراقبة استهلاكه عبر وسائل مجانية يوفرها مقدم الخدمة، ومراجعة الفاتورة وتقديم شكوى في حال اعتراضه عليها قبل صدور الفاتورة الجديدة، وتزويده بصفة منتظمة بفواتير واضحة وصحيحة ومفصلة دون مقابل، والاحتفاظ بفواتير المستخدم لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ إصدارها.