أرسنال يضم رسمياً الفرنسي ألكسندر لاكازيت

وكالات – فجر

أعلن نادي أرسنال الإنكليزي، اليوم الأربعاء، عن ضمه المهاجم الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت، قادماً من ناديه ليون، مقابل 60 مليون يورو بينها 7 ملايين مكافآت إضافية محتملة.

وهذا رقم قياسي للاعب ينتقل من ليون ورقم قياسي أيضاً للاعب يضمه أرسنال.

وحمل لاكازيت (26 عاماً)، وأصوله من غوادلوب، ألوان ليون بين 2010 و2017. ووصل إلى النادي عام 2003 بعمر الثانية عشرة.

وخاض لاكازيت 276 مباراة مع ليون وبدأ مشواره الاحترافي معه عام 2010 تحت إشراف المدرب كلود بوييل.

وسجل 130 هدفاً مع ليون بينها 100 في الدوري المحلي.

وبدأ تألقه في 2014، فبعد تسجيله 27 هدفاً في موسم 2015، 21 في 2016 و28 الموسم الماضي، أصبح أول لاعب يسجل أكثر من 20 هدفاً في الدوري لثلاثة مواسم متتالية منذ جان-بيار بابان بين 1988 و1992.

ولم يوضح بيان ليون مدة العقد، لكن أرسنال أشار على موقعه الرسمي إلى أنه “طويل الأمد” ولم يفصح عن قيمته.

وأشارت الصحف الإنكليزية إلى أن مدة العقد 5 سنوات وسينال اللاعب 230 ألف يورو أسبوعياً.

وكان الرقم القياسي السابق لليون انتقال لاعب وسطه كورنتان توليسو إلى بايرن ميونيخ الألماني مقابل 41،5 مليون يورو زائد 6 ملايين يورو مكافآت محتملة في 14 حزيران/يونيو الماضي.

وقال مدرب أرسنال الفرنسي أرسين فينغر “نحن سعداء جداً بضم ألكسندر إلى مجموعتنا. أظهر لعدة سنوات أنه قادر على تسجيل الأهداف وأنه مهاجم ناجع. يملك تقنيات لافتة وشخصية قوية. سيشكل إضافة جيدة لنا ويساعدنا على أعلى المستويات هذا الموسم”.

وحمل لاكازيت ألوان منتخب فرنسا 11 مرة سجلها خلالها هدفاً يتيماً. ولم ينجح حتى الآن بفرض نفسه مع منتخب الديوك.

ويأمل قبل عام على مونديال روسيا 2017 أن يقنع مدرب المنتخب ديدييه ديشان باستدعائه إلى التشكيلة النهائية التي ستخوض النهائيات.