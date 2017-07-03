بالصور.. النصر يكسب بوخارست الروماني بهدف في أولى تجاربه الودية

متابعات – فجر

فاز النصر اليوم الأربعاء على فريق يوفنتوس بوخارست الروماني بهدف دون مقابل، وذلك في أول مباراة ودية له في معسكره المقام بتركيا، وقف من خلالها المدرب البرازيلي ريكاردوغوميز على أداء وجاهزية عدد من لاعبي فريقه.

وبدأ النصر المباراة بتشكيلة مكونة من (عبدالله العنزي، أحمد عكاش ، عبدالله مادو، خالد الشويع، شايع شراحيلي، خالد الغامدي، نواف الشنيشني، عوض خميس، أحمد الفريدي، حسن الراهب)، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف سجله اللاعب أحمد الفريدي.

وفِي الشوط الثاني أجرى مدرب النصر عدة تغييرات في صفوف الفريق مشركاً كلاً ( إيفان توماتشاك ومحمد الشهراني وعبدالرحمن الدوسري وحمد العقيلي ومتعب المطلق وفهد الجميعة) بدلا عن ( خالد الغامدي ومحمد الشهراني وإبراهيم غالب وخالد الشويع وأحمد عكاش وأحمد الفريدي ) . ‏

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق أنهى الحكم المباراة بسبب كثافة الضباب وانعدام الرؤية وتعذر استمراريتها.