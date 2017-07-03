الأعرابي المنتظر للسيف المسلول

– (بين سلة السيف ورفعه يأتي الفرج) ..

هذا مثل عربي يحتفل كثيرا بالأمل وفي أكلح الظروف، ويبدو أن قطر لديها أمل متناه في أن الأزمة المثارة حول دعمها للإرهاب يمكن لها أن تنجيها من القصاص.

وقصة المثل أن أحد المقترفين لجرم كبير وقف على النطع حين صدر الأمر بقص رقبته إلا أن السلطان سأله:

– هل تحب أن تقتل بالسيف وهو مسلول أم تقتل به والسيف في جرابه؟

فقال المذنب: بل أحب أن أقتل والسيف مسلول..

فسأله السلطان: لماذا؟

فقال جملته التي ذهبت مثلا: بين سلة السيف ورفعه يأتي الفرج..

هذا الأعرابي سادر في طلب الحياة، فتمناها وهو على النطع ثم تمناها وهو تحت السيف ثم تمناها بين زمن سلة السيف وجز رقبته، ويبدو أن قطر كانت سادرة في مد حياة إرهابها.

ولأنه لم تنته الـ48 الساعة المهلة المعطاة كتمديد لمعرفة رد قطر على المطالب التي حددتها الدول الأربع في أزمة الخليج، وإن كانت المهلة المطلوبة مماطلة على أمل أن تحقيق ذلك المثل العربي المتأمل في النفاذ من القصاص إلا أن اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب والذي سيعقد في القاهرة اليوم لن يحتاج لأن يسأل قطر:

– هل تحبين أن يكون الفراق بصرامة الحق أو جرابه؟

فالعشرون السنة الماضية كانت قطر مذنبة بتعديها على الدول العربية والعمل على إسقاطها وتقديم الإخوان المسلمين لقيادة العالم إلى الهلاك، لأن مخطط الشرق الأوسط الجديد لعبت فيه الممول المادي والقوة الاعلامية.. وبعد كلمة وزير الخارجية القطري الذي اعترف أن دولته كانت في آخر قائمة الدول الداعمة للإرهاب.. وإن كانت آخرها فهي استهدفت الجار والشقيق وسعت لإسقاط مؤسسات الدول وتآمرت على قتل الملوك والرؤساء..

ومهما كان رد قطر (الرد على المطالب من المفترض أنه أعلن مساء البارحة بينما كتب المقال صباح الأمس أيضا) فإن اجتماع وزراء الخارجية للدول الداعية لمكافحة الإرهاب لن يقبل بأنصاف الحلول، إذ من المتوقع أن ترضى قطر بتعديل بعض المطالب أو التحايل عليها أو السعي لإطالة مدة المحاصرة أو الرفض التام لكل المطالب، وقراءة سابقة لما سوف يكون عليه الاجتماع اليوم في القاهرة، فإن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لم تصمت السنوات الطويلة عما أحدثته قطر لكي تستجيب للمماطلة أو الرفض ولن ترضى بأن تكون منطقة الخليج منطقة استقطاب للقوى الدولية والتي رفعت شعاره قطر (قبل أن ترد على المطالب)، حينما ركزت على القاعدة التركية الموجودة هناك والاحتماء بخمسة آلاف جندي تركي إضافة إلى الاستناد على إيران وعلى المؤسسة الأمريكية لوجود قاعدتهم (العديد) وأيضا الاستعداد لجلب المرتزقة، كل هذا التصعيد لو قوبل بتباطؤ القرارات فسوف تستعر الأزمة بدخول أطياف دولية أخرى.

وقبل أن تطول التخمينات فسوف يتحدد اليوم وضع المنطقة ما بين تصعيد الأزمة أو تحويط انفجاراتها، وكل هذا يعتمد على الرد القطري من غير تسويف في المواعيد أو تغير المطالب.

المصـــدر