مياه جازان تعيد ضخ المياه لقرى مركزي العالية والعيدابي

متاابعات – فجر

أكدت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان بأنه تم تشغيل مشروع المياه بمركز العالية وذلك بعد توقف استمر لعدت أيام نتيجة عطل في إحدى المضخات.

وأكد مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بأن ناصر جبر بأن فرق الصيانة والتشغيل بفرع خدمات المياه بمحافظة بيش باشرت الموقع فور تلقي البلاغ وتم معالجة الوضع وإعادة ضخ المياه للمستفيدين.

وبدأت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان خلال الأيام الماضية في ضخ المياه لشبكة المياه بمحافظة العيدابي وذلك بعد توقف دام لعدة أشهر وذلك نتيجة للحالة المطرية التي مرت بها المنطقة في تلك الفترة مما نتج عنها من جريان السيول والأودية بالمنطقة بكميات كبيرة غير مسبوقة مما أدى إلى ارتفاع مستويات جريان المياه في بعض الأودية وتسببت في جرف بعض مصادر المياه (الآبار) ومحتوياتها من وحدات ضخ وغيرها وكذلك إتلافها بعض خطوط الناقلة للمياه حيث تم حصر هذه الأضرار.

وأكد مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر بأن الإدارة عملت خلال الفترة الماضية على تكثيف العمل لإصلاح الأضرار وتوفير ما يتطلبه الموقف لمعاودة إيصال الخدمة للمستفيدين، مثمنا جهود محافظ محافظة العيدابي وأهالي المحافظة على تعاونهم مع فرع خدمات المياه بالمحافظة في تحقيق ذلك.

وأوضح المهندس بندر جبر بأن مشروعات الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المنفذه في محافظة العيدابي تبلغ 7 مشاريع بقيمة أجمالية 198 مليون ريال وبلغت اطوال شبكات مياه الشرب أكثر من 407 كم وعدد التوصيلات المنزلية 3856 توصيلة، مشيرا إلى أن هناك مشروعان تحت التنفيذ لخدمات المياه بمحافظة العيدابي والقرى التابعة لها بقيمة أجمالية تبلغ أكثر من 55616840 ريال.