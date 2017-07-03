ربيروف: أمتلك الخبرة الكافية لقيادة الأهلي في البطولة الآسيوية

متابعات – فجر

عبر مدرب الأهلي سيرجي ربيروف عن سعادته بالتواجد بالنادي مدرب للفريق الأول لكرة القدم، وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء: “سعيد بالتواجد هنا، ولدي تركيز كبير وأتمنى إسعاد جماهيره الكبيرة، أعرف حجمه وجمهوره وتابعت الفريق خلال الفترة الماضية، وسيكون التركيز أكبر خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف المرجوة، لأن خلفه جماهير كبيرة تنتظر الانتصارات دائماً وبالنسبة للهدف الذي سجلته في مرمى المنتخب السعودية في كأس العالم 2006م، أصبح جزء من التاريخ وسيبقى في الذاكرة، والآن نسيت فترتي لاعب، والتركيز على مهنة التدريب في دينامو كييف سابقاً وحالياً مع النادي الأهلي”.

وأضاف: “شاركت من قبل في دوري أبطال أوروبا وليست هناك فروقات كبيرة عن دوري أبطال آسيا، ولدي الخبرة الكافية لقيادة الفريق في البطولة الآسيوية، وسأعمل على الفوز في المباريات الهامة المقبلة لإسعاد الجماهير وبالنسبة للعروض التي وصلت لي لا أريد التحدث عنها لأنها ليست ذات أهمية في الوقت الحالي، وكان محور حديثي حول تحسين أداء الفريق، وكانت المحادثات مع إدارة الأهلي بالساعات الطويلة، ولاحظت وجود إدارة محترمة للغاية تقود النادي الأهلي وتابعت عدد من مباريات الفريق الماضية عن طريق الفيديو لكنه يختلف عن تقييمي لمستويات عناصر الفريق في الواقع العملي، وسأشاهد من اللاعب الذي يريد أن يتحسن ويثبت جدارته بالتواجد ضمن التشكيلة الأساسية للفريق في المستقبل، لدينا لاعبين مميزين في الفريق، وتحدث مع المدرب السابق للفريق وسألته عن بعض الأسماء والعناصر ولكن الأهم بالنسبة لي رغبة اللاعبين في تطبيق الخطة والتكتيك الذي سنلعب به في المباريات”.

واختتم حديثه قائلا: “تواصلت مع إدارة النادي الأهلي حول احتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة ولكن بعض اللاعبين لديهم تحفظ على الحضور للمنطقة بصفة عامة، وحالياً لا أستطيع الإفصاح عن المراكز التي احتاجها وكذلك من الصعب التحدث عن العناصر الأجنبية لأنها ستؤثر على اللاعبين المحليين”.

من جانبه رحب المشرف العام على الفريق باسم أبو داوود بالمدرب سيرجي ريبروف، وقال: نحن نعرف طموحه العالي، وهو مدرب قدير، ونطمئن جماهيرنا الوفية أن القادم أجمل بإذن الله ووصلت لنا عدد من الملفات لعدد من المدربين لرئيس النادي الأمير فهد بن خالد خلال الفترة الماضية، وتوصلنا لريبروف الذي يملك سيرة ذاتية قوية ومميزة، وكذلك نائب الرئيس وليد معاذ الذي بذل مجهود كبير في عملية الاختيار”.