“اقتفاء الأثر” يسهم في الإيقاع بشبكة مهربين داخل منزل جبلي بجازان

واس – فجر

قال يحيى بن جابر المالكي، أشهر قصاصي الأثر بإدارة المجاهدين بمنطقة جازان، إن طريقة اقتفاء الأثر أسهمت، اليوم الأربعاء، في الإيقاع بشبكة مهربين، تم القبض عليهم داخل منزل جبلي، وتسليمهم للقطاع المختص، لإكمال الإِجْرَاءَات النظامية.

وأَضَافَ المالكي، في لقاء مع وكالة الأنباء السعودية “واس”، أنه ورث مهنته من أجداده، وأنه بات لديه خبرة كبيرة في التعرف على المهربين واقتفاء آثارهم، بالمناطق الجبلية.

وأَرْدَفَ أنه يعرف أماكن تواجد المهربين وتنقلهم، رغم التضاريس الوعرة، حيث يقوم بمتابعة آثار المهربين؛ ومن ثم يقوم بتتبعها حتى الوصول إلى موقع هؤلاء المهربين بتعاون من مجموعة الدورية الراجلة الذين عمل على تدريبهم خلال دورات تدريبية في القطاع استفاد منها مجموعة من الأَفْرَاد، حيث صار لديهم الخبرة والدراية الكافية بتقصي الأثر.