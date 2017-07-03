القنفذة: وفاة طفلين وإصابة اثنين آخرين في حريق بمنزل بالقوز

متابعات – فجر

لقيّ طفلان مصرعهما وأصيب اثنان آخران إثر حريق اندلع اليوم في منزل بالقوز بمحافظة القنفذة.

وأوضح العقيد وحيد الناطق المكلف باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة مراد أنه في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم ورد بلاغ عن حريق بمنزل مكوّن من دورين بقرية المناديل بمركز القوز.

وأضاف العقيد مراد أنه وعند وصول فرق الدفاع المدني اتضح بأن الحالة تتمثل في احتراق بعض الأثاث بالمنزل نتج عن الحادث وفاة طفلين تتراوح أعمارهما ما بين 5-3 سنوات، وكذلك إصابة طفلين آخرين نتيجة لقفزهما من سطح المنزل قبل وصول الفرق وتم نقلهما للمستشفى وباشرت جهات التحقيق أعمالها.