اجتماع عربي للتفاوض على توحيد التعريفة الجمركية العربية

واس – فجر

انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، أعمال الاجتماع الـ37 للجنة التعريفة الجمركية برئاسة المستشار القانوني بالجمارك السعودية عبدالعزيز المغيرة وبمشاركة مسؤولي الجمارك بالدول العربية.

وأوضح مسؤول ملف الاتحاد الجمركي بالجامعة العربية مشعل العتيبي، أن اجتماع اللجنة مخصص للتفاوض على توحيد التعريفة الجمركية العربية والاتفاق على آليات التفاوض.

ولفت العتيبي، الانتباه في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع إلى أنه تم عقد ورشة عمل خلال اليومين الماضيين بشأن آليات التفاوض على توحيد الرسوم الجمركية، منوهًا بأنه تم طلب المزيد من الدراسات لتكثيف الجهود لتخطي العقبات وتحقيق تقدم في عمل اللجنة بما يصب في مصلحة العمل العربي المشترك.