رصد ١٥٥ مخالفه لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس بمكة

واس – فجر

نفَّذت فرق التفتيش بفرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، خلال إجازة العيد حملات تفتيشية على عدد من المنشآت؛ للتأكد من التزامها بإيقاف العمل تحت أشعة الشمس، أَسْفَرَتْ عن ضبط 155 مخالفة.

ورَصَدَتِ الفرق التفتيشية المشتركة في محافظة الطائف 12 مخالفة خلال قيامها بتنفيذ 6 جولات تفتيشية، فيما قَامَ فريق العمل بمحافظة جدة بـ9 جولات تفتيشية كشف خلالها عن 123 مخالفة، وبلغ عدد الجولات التفتيشية لفِرَق الْعَمَلِ بالعاصمة المُقَدَّسَة 10 جولات رصد خلالها 20 مخالفة.

وقامت فِرَق الْعَمَلِ بمحافظتي الليث والقنفذة بتنفيذ 5 جولات تفتيشية كَشَفَتْ عن التزام منشآت العمل بتنفيذ قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.

ويَأْتِي ذلك في إطار الحملات التي يقوم بها مفتشو فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة؛ لتطبيق قرارات الوزارة المتعلقة بمنع العمل تحت أشعة الشمس أثناء ارتفاع درجات الحرارة حفاظاً على سلامة العمال.

مِنْ جَانِبِهِ، ثمن مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور محمد القحطاني، جهود مفتشي العمل حيال متابعة منع العمل تحت أشعة الشمس.

وقال: “إن حث المنشآت للالتزام بالقرار يَأْتِي ضمن توفير بيئة العمل المناسبة”، سَائِلاً المولى عَزَّ وَجَلَّ دوام التوفيق للجميع.