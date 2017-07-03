وظائف شاغرة في هيئة الغذاء والدواء

متابعات – فجر

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن توفر وظائف اختصاصية في البحوث، والشؤون البحثية والعلمية، ومديرين للمشاريع والخدمات المساندة، مشيرةً إلى أن التقديم بدأ اليوم الأربعاء، ويستمر حتى الثاني من ذي القعدة المقبل، الموافق 25 من يوليو الجاري.

وسيكون التقديم للوظائف الكترونياً على الرابط http://www.sfda.gov.sa/ar/jobs/Pages/default.aspx ولن تقبل الهيئة أي طلب ورقي، كما لا يتطلب التقديم للوظائف المطروحة الحضور إلى مقر الهيئة الرئيس أو مراجعة أحد فروعها.

وسيكون مقر الوظائف في مدينة الرياض، على أن تكون شروط ومتطلبات التقديم للوظائف الشاغرة، الحصول على مؤهل علمي حسب التخصصات المطلوبة، وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً، كما أن التقديم متاح للجنسين (ذكر، وأنثى)، وسيتاح التقديم لوظيفة واحدة فقط، على أن تتم معادلة الشهادة الجامعية من وزارة التعليم العالي للمبتعثين لخارج المملكة العربية السعودية، أو من درسوا على حسابهم الخاص.