مسلح يقتل شرطية في نيويورك

وكالات – فجر

قالت شرطة مدينة نيويورك اليوم الأربعاء إن مسلحا قتل شرطية في حي برونكس قبل أن يطلق عليه زملاؤها النار ويردوه قتيلا أثناء محاولته الهرب.

وأضافت الشرطة أن المسلح أطلق النار على ميوسوتيس فاميليا، التي التحقت بجهازها منذ 12 عاما، بينما كانت في سيارة تابعة للشرطة مع رفيقها الساعة 12:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وقالت الشرطة إن رصاص الجاني اخترق زجاج السيارة وأصاب فاميليا (48 عاما) في الرأس.

وقال جيمس أونيل مفوض الشرطة “من الواضح أن هذا هجوم مباشر غير مبرر على أفراد الشرطة المكلفين بالحفاظ على سلامة الناس في هذه المدينة”.

وذكرت الشرطة أن أفرادها طاردوا المعتدي ركضا قبل أن يسحب مسدسا مما دفعهم إلى إطلاق النار عليه وقتله، وأضافت أن أحد المارة أصيب أثناء المطاردة وهو الآن في وضع مستقر.