100 أسرة من ذوي الإعاقة تحتفل بالعيد بمنتجع مكارم النخيل

جدة – فجر :

ضمن مهرجان رائع وبرعاية كريمة من منتجع مكارم النخيل أحتفل عدد 100 أسرة من ذوي الإعاقة بعيد الفطر المبارك بالتنسيق مع مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة ، وبدأ حفل المعايدة الساعة 11 صباحاً بإستقبال الأسرة والترحيب بهم بالمرطبات والعصائر الخفيفة من قبل فريق الإستقبال برئاسة الأستاذ / أمير مدير عام منتجع مكارم النخيل و د/ زهير ميمني مدير مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة ثم تم توجيه الأسر للفلل التي خصصت للضيافة بالقرب من الشاطئ وفي الساعة 1 ظهرا تمت دعوة ذوي الإعاقة وأسرهم للمطعم لتناول طعام الغداء الذي أحتوى على العديد من الأطعمة المحلية والعالمية اللذيذة وفي الساعة 3 ظهرا تمت دعوة الجميع الي الخيمة الشاطئية المكيفة حيث أستمتع الجميع بعروض خفة وعدد من المسابقات وعروض المهرجين التي لاقت إستحسان الأطفال وأسرهم وبعد ذلك تم عرض أحد الأفلام الكرتونية التي أستمتع بها الأطفال وأسرهم وفي الساعة 7 مساءً تمت دعوة الجميع لطعام العشاء الذي أحتوى على العديد من الأصناف المحلية والعالمية اللذيذة وفي الساعة 9 مساءً بدأت الفقرات المسرحية على مسرح منطقة المرينا وقد لاقت العروض المسرحية وإستعراض الأزياء الكرتونية إستحسان جميع الحاضرين.

وفي ختام المهرجان تم توديع ذوى الإعاقة وأسرهم من قبل فريق مكارم النخيل بنفس الحفاوة والتقدير وقد صرح الأستاذ أمير المدير العام لمنتجع مكارم النخيل أن ” هذه المبادرة من إدارة المنتجع تهدف الي إسعاد ذوي الإعاقة وأسرهم لكي يستمتعوا بالعيد بالشكل والمعنى والمضمون الحقيقي للفرح والسعادة والإستمتاع البريء بمرافق المنتجع المتميزة”.

وقد شكر د / زهير ميمني إدارة منتجع مكارم النخيل وعلى رأسهم مجلس الإدارة ومدير عام المنتجع الأستاذ أمير لما لقية الضيوف من حرارة الإستقبال وكرم الضيافة والوجبات الغذائية اللذيذة التي تم إعدادها لإبنائنا المعوقين بشكل خاص ولجميع الأسر بشكل عام ، وأشار الي أن فرحة هذا العيد ليست مثل فرحة العيد بالسنوات الماضية وذكر أن الإبتسامة الجميلة لم تفارق شفاة أبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة طوال فترة المهرجان التي تجاوزت 12 ساعة .

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