الدول الداعية لمكافحة الإرهاب : الرد الذي وصلنا من قطر سلبي ويفتقر لأي مضمون

متابعات – فجر :

أكد وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بالقاهرة أن الرد الذي وصلهم من قطر سلبي ويفتقر لأي مضمون ، وقالوا إن دعم الإرهاب لا يتحمل المساومات.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزراء خارجية المملكة والإمارات والبحرين ومصر عقب اجتماعهم في القاهرة، والذي خصص لدراسة الرد القطري الذي قدمته عبر المساعي التي قام بها أمير الكويت.

ووجه وزراء الخارجيه الشكر لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح على المساعي التي قام بها لحل الأزمة.

وقال وزراء الخارجية إن دعم الإرهاب لا يتحمل المساومات ولا يمكن التسامح مع الدور التخريبي، وأكدوا أن قطر هددت أمن المنطقة ولا بد من إيقاف تدخلاتها.

وأعلن وزراء الخارجية أنهم اتفقوا على عقد اجتماع مقبل في العاصمة البحرينية المنامة لبحث التطورات.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إننا أكدنا على ضرورة الالتزام بمكافحة الإرهاب ووقف تمويله بكافة أشكاله وضرورة الالتزام بمقررات اجتماع الرياض المنعقد في 2013.

وأضاف شكري أن هناك وقائع مسجلة بخصوص قطر والأمر يتعدى الاتهامات.

وأكد وزير خارجية البحرين أن موضوع سحب عضوية قطر من مجلس التعاون الخليجي يناقش في إطار مجلس التعاون الخليجي.

وقال وزير خارجية المملكة عادل الجبير أن المقاطعة السياسية والاقتصادية لقطر سوف تستمر الى أن تعدل الدوحة سياستها.، واضاف قائلا: نتمنى أن تستمر تركيا على الحياد في الأزمة مع قطر.

وتابع الجبير قائلا: إن الإجراءات ضد قطر مؤلمة لنا ولم تكن إلا لوقف دعم الإرهاب، وأضاف : اتخذنا جملة من الإجراءات لوقف تمويل الإرهاب.