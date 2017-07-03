دول مكافحة الإرهاب: لا يمكننا التسامح بدور قطر التخريبي

متابعات – فجر :

أعلن سامح شكري وزير الخارجية المصري، الأربعاء، في بيان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إن موقف الدول الأربع على المبادئ الدولية. وأضاف أنه “لا يمكننا التسامح مع الدور التخريبي لقطر”.

وشكرت الدول الأربع “السعودية ومصر والإمارات والبحرين” لأمير الكويت لجهود الوساطة.

بدأ في القاهرة عصر الأربعاء اجتماع الدول الأربع المقاطعة لقطر. وضم وزراء خارجية مصر و الإمارات و السعودية و البحرين لمتابعة تطورات الموقف من الأزمة القطرية. ومن المقرر عقد مؤتمر صحافي لوزراء الخارجية بعد قليل.

ويتوقع أن يبحث الاجتماع الرباعي الخطوات المقبلة التي ستقوم بها هذه الدول على ضوء الردود والمواقف القطرية خلال الساعات الماضية.

وكان رؤساء أجهزة المخابرات في مصر والسعودية والإمارات والبحرين اجتمعوا الثلاثاء بالقاهرة.