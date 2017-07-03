“محمد عبدة” يصل أبها إستعداداً لحفلته الغنائية على مسرح المفتاحة

متابعات – فجر :

وصل فنان العرب محمد عبده إلى مدينة أبها إستعداداً لإحياء أولى حفلات ليالي أبها الغنائية الجمعة على مسرح المفتاحة ضمن مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية.

وسيعمل فنان العرب على تأدية عدد من البروفات الفنية قبل إحياء الحفلة المنتظرة لعشاقه ولم يخف محمد عبده اشتياقه الكبير إلى زيارة مدينة أبها، وإحياء الحفلات الغنائية على مسرح المفتاحة، الذي طالما تغنى به ووصفه بالأفضل على مستوى الشرق الأوسط وربما على مستوى أوروبا.

وكان قد أعاد ذكرياته مع مسرح المفتاحة في تصريح صحفي الأسبوع الماضي قائلا : “لا يوجد مسرح مثيل لمسرح المفتاحة على مستوى الشرق الأوسط وربما على مستوى أوروبا يتسع ل3700 مشاهد، حيث إنني عاصرت بناءه والعمل فيه اكست الصوت والهندسة الصوتية”، مشددا على أن تنشيط الثقافة والفن على مسرح المفتاحة يعد أكبر رد على الدعاية الكاذبة التي يروج لها العدو، وتأكيد الأمن والأمان في كامل تراب الوطن حتى آخر شبر بالحدود الجنوبية، معلنا عن إعداده باقة جميلة من الأغاني التي ارتبطت بالجنوب في أولى الحفلات.

الجدير بالذكر أن محمد عبده يعد الفنان السعودي الوحيد الذي غنى في جميع حفلات ليالي أبها الغنائية ضمن مهرجان أبها منذ انطلاقتها 1998 وحتى توقفها 2007م.