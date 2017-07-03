القبض على شخص خلال عملية مشتركة فرنسية بلجيكية لمكافحة الإرهاب

متابعات-فجر:

أوقف رجل صباح اليوم الأربعاء في شمال فرنسا، خلال عملية مشتركة فرنسية بلجيكية لمكافحة الإرهاب للاشتباه بتحضيره لـ”عمل عنف”، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

وأوضح المصدر أنه يشتبه بأن الرجل الذي أوقف في ضاحية مدينة ليل، على صلة بمجموعة من راكبي الدراجات النارية البلجيكيين المرتبطين بالأوساط المتطرفة، يعرفون بـ”كاميكاز رايدرز” (راكبو الدراجات النارية الانتحاريون).

وبموازاة عملية التوقيف، أكد مصدر مطلع على التحقيق أن “تحريات تجري حالياً في بلجيكا” في سياق التحقيق الفرنسي البلجيكي، بدون كشف المزيد من التفاصيل.

ورفضت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية الإدلاء بأي تعليق.

ويشتبه بضلوع المجموعة البلجيكية التي تشكلت عام 2003 في ضواحي بروكسل، في اعتداءات أحبطت في بروكسل في نهاية 2015.

وفي أكتوبر 2016، أدين اثنان من عناصرها بتهمة “الانتماء إلى مجموعة إرهابية” على ارتباط بالأوساط المتطرفة.

وتوقيف الرجلين سعيد صاوتي (30 عاماً) ومحمد كراي (27 عاما) اللذين حكم عليهما بالسجن ست سنوات وثلاث سنوات على التوالي، أثار بلبلة في بلجيكا وأدى إلى إلغاء عروض الألعاب النارية بمناسبة رأس السنة في بروكسل خوفا من وقوع اعتداءات.

واشتبه في ذلك الحين بأن الرجلين خططا لاعتداء مماثل للاعتداءات الجهادية التي ضربت باريس في 13 نوفمبر 2015 موقعة 130 قتيلاً ومئات الجرحى.