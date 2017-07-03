جريزمان ومصيره مع أتليتكو مدريد

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أكد جريزمان نجم فريق أتليتكو مدريد في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية اليوم، الأربعاء، أن مستقبله قد يشهد أي تغيرات خلال الفترة المقبلة وأنه لا يستبعد أن ينتقل إلى اليونايتد لغم تجديد تعاقده مع أتلتيكو مدريد حتى 2022.

وسجل جريزمان مع أتلتيكو مدريد 26 هدفًا في الموسم الماضي خلال 53 مباراة خاضها مع الفريق في البطولات المختلفة.

ويقترب مانشستر يونايتد مع إعلان التعاقد مع اللاعب الإسباني ألفارو موراتا من صفوف ريال مدريد حيث اتفق الطرفين على كافة تفاصيل الصفقة ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عنها.