بسبب المخاطر المالية ..موديز تخفض نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة إلى سلبية

متابعات -فجر

قررت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تغيير نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة إلى سلبية، وذلك بسبب المخاطر المالية الناتجة عن مقاطعة “الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب للدوحة.

وتسيطر حالة من الغموض حول مستقبل قطر الاقتصادي والمالي؛ بسبب قلة الشفافية من طرفها، وتعنّت حال دون إنهاء المقاطعة المشروطة بـ 13 شرطاً، كان يمكن للدوحة إنهاء التردد حولها في أيام ،بالرغم من خضوعها للضغوط الاقتصادية المتواصلة .

فيما أبقت الوكالة المتخصصة بالتقييم المالي، بحسب تقرير لها اليوم الأربعاء، التصنيف الائتماني لقطر عند Aa3، مؤكدة أن “الدافع الرئيس إلى تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية هو المخاطر المالية الناتجة عن مقاطعة قطر من مجموعة من الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب :بحسب “العربية. نت”.

وأوضح تقرير الوكالة أن “احتمالات أن تطول فترة عدم اليقين إلى عام 2018 تزايدت، وأن حلاً سريعاً للمقاطعة غير مرجح في الأشهر القليلة المقبلة”.

واكدت “موديز” إن تصنيف السندات القطرية الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية يبقى بلا تغيير عند Aa3 كما أن تصنيف السندات القطرية القصيرة الأجل بالعملة الأجنبية يبقى بلا تغيير عند بي- 1. وأشارت الوكالة إلى “تقارير عن عرقلات لبعض الصادرات غير الهيدروكربونية”.