اجتماع وزاري رباعي بالقاهرة خلال ساعات لبحث ردّ الدوحة

متابعات -فجر

يجتمع وزراء خارجية الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب “السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر”؛ الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث ملف الأزمة القطرية.

ويتناول الاجتماع بحث الردّ القطري على المطالب العربية بعد إعطاء الدوحة مهلة إضافية لثمانٍ وأربعين ساعة للاستجابة لتلك المطالب.

جاء ذلك بعد أن سلّمت الكويت إلى السعودية ردّ قطر على المطالب الثلاثة عشر التي تقدّمت بها الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب ،وتهدف تلك المطالب إلى تحقيق معادلة مطلوبة منذ سنوات، وهي توقّف الدوحة عن تمويل الإرهاب والجماعات الإرهابية، ووقف العمليات التي تنال من استقرار الأشقاء.

وأعرب وزير الخارجية عادل الجبير عن أمله في أن يكون ردّ قطر على مطالب الدول المقاطعة إيجابياً ،مشيرا إلى أن غالبية المطالب مذكورة في اتفاق 2014، مشيراً إلى أنه تمّت الموافقة على تمديد المهلة الممنوحة لقطر؛ بناءً على طلب من الوسيط الكويتي.

وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد قد أعلن أن الخطوات المقبلة تجاه الدوحة ستتم بعد دراسة الردّ القطري، مضيفاً أن أي خطوات ستكون في إطار القانون الدولي.

ودعا وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد قطر إلى الكفّ عن تقديم الدعم للجماعات الإرهابية.

من جانبه، اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن الأزمة مع قطر كشفت بوضوح مواقف الدوحة.