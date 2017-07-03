نيوزيلندا تقدم مساعدات إنسانية إلى العراق

متابعات_فجر

أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي غيري براونلي في بيان صادر عن مكتبه صباح اليوم، أن بلاده ستقدم 1.5 مليون دولار نيوزيلندي إلى لجنة الصليب الأحمر الدولية لتقديم مساعدات إنسانية مهمة

إلى العراق.

وقال براونلي “هذه المساعدات ستسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية من خلال توفير الغذاء والماء والرعاية الصحية والمواد المنزلية الطارئة للأشخاص المتضررين من النزاع المستمر في العراق”.

وأشار البيان أن هذه المساعدات سترفع إجمالي حجم المساعدات الإنسانية النيوزيلندية المقدمة إلى العراق منذ العام 2014م إلى 4.9 مليون دولار نيوزيلندي.