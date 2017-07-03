طريقة الحصول على إطلالة خالية من العيوب

متابعات _فجر

لابد من اعتماد التقنيات الملائمة لتمويه بقعة أو احمرار الوجه، وإخفاء الشعر الأبيض، وحجب الهالات الداكنة أو الأوردة الناتئة، إليك هذه النصائح للحصول على طلة خالية تماماً من العيوب

إخفاء الهالات الداكنة

صححي الهالات الداكنة حسب لونها، وإنما بعد بسط كريم الأساس طبعاً. إذا كانت الهالات مائلة إلى اللون الأزرق، استعملي حاجب الهالات البيج أو المشمشي. وإذا كانت الهالاتة بنية، استعملي حاجب الهالات البرتقالي. وإذا كانت الهالات داكنة، مع تجويف طبيعي، اختاري حاجب هالات بلون أفتح من كريم الأساس.

نصيحة مهمة: لا تبسطي حاجب الهالات في اتجاه الهالات، بل ابسطيه بواسطة الإصبع الرابع أو فرشاة صغيرة مستدقة باتباع حركات عمودية مع الهالة، ثم موهي الخطوط المرسومة. لا تبسطي الكثير من المادة تفادياً لإثقال النظرة والبشرة.

إخفاء البقع الملونة

إذا ظهرت البقع البنية على بشرتك، ولم تكن داكنة كثيراً، يمكنك استعمال كريم الأساس المدمج لتغطية تلك البقع وتمويهها. وإذا كانت البقع أكثر دكنة أو محصورة في مساحات صغيرة جداً، يمكنك استعمال حاجب الهالات بلون مطابق للون بشرتك. موهي الحواف بالفرشاة، وربّتي جيداً على البشرة ليذوب حاجب الهالات في أعماقها. وإذا كانت البقعة بيضاء، يمكن إخفاؤها بحاجب الهالات الوردي اللون، شرط تربيت المستحضر جيداً على البشرة للحصول على نتيجة طبيعية.

إخفاء البثور

لا تحاولي إخفاء البثور بكريم الأساس، وإلا تكونت طبقة سميكة جداً على البشرة. استعملي عوض ذلك القلم المصحح بلون مماثل للون بشرتك. ارسمي خطين متشابكين فوق البثرة، ثم موهي الحواف باسفنجة أو ريشة نظيفة. ربّتي من ثم على البثرة بخفة لتمويهها قدر الإمكان. تجنبي حاجب الهالات، الفاتح والسميك، الذي يجعل البثور أكثر بروزاً بدل إخفائها. ولا تنسي تنظيف الاسفنجة أو الفرشاة التي تم استخدامها، بالماء والصابون تفادياً لتكاثر البكتيريا المحفزة للالتهاب. وفي حال وجود الكثير من البثور على الجبين أو الذقن (من نوع حب الشباب)، استعملي كريم الأساس المصحح بالتركيبة السائلة لتغطية كل العيوب، ثم رشي البودرة لتبهيت المساحة.

إخفاء الاحمرار

في حال ظهور البقع الحمراء على وجهك، استعملي أولاً كريم النهار الملطف المشتمل على أصباغ خضراء لإبطال اللون الأحمر. في المقابل، تجنبي التركيبات الدبقة التي يصعب بسطها على البشرة. ركزي على كريمات الأساس الغنية بالأصباغ الصفراء أو الذهبية. ضعي القليل من كريم الأساس السائل على اسفنجة، ثم ربتيها فوق البقعة الحمراء. حرّكي من ثم الاسفنجة بشكل دائري لتمويه اللون، ومدّيها قليلاً صوب خارج المساحة الحمراء. رشي القليل من البودرة للتثبيت.

نصيحة مهمة: جربي لون كريم الأساس على المساحة الحمراء. ابتعدي تماماً عن الألوان المائلة إلى الوردي لأنها تبرز الاحمرار أكثر فأكثر. وإذا لم يكن كريم الأساس أصفر كفاية، استعملي مستحضر الأساس باللون الأصفر.

إخفاء الجذور البيضاء

إذا كنت تصبغين شعرك بسبب ظهور الشيب، سوف تلاحظين أن الشعر الأبيض سيعاود الظهور بدءاً من الأسبوع الثالث. لتمويه الجذور البيضاء من دون الحاجة إلى صبغ الشعر مجدداً، يتوافر حلان أمامك: عليك قبل كل شيء غسل الشعر بتواتر أقل للتخفيف من زوال الصبغة، واستعمال الشامبو الخاص بالشعر المصبوغ للحفاظ على رونق اللون قدر الإمكان. ولإخفاء الجذور البيضاء، استعملي البودرة الملونة التي لها لون قريب جداً من لون شعرك. رشي هذه البودرة من مسافة 10 سم لتغطية كل الجذور البيضاء. ثمة ماركات ابتكرت البودرة بشكل مدمج بحيث يمكن بسطها بالفرشاة، تماماً مثل ظلال العينين.

إخفاء الأوردة الظاهرة

حين تكون البشرة رقيقة وشفافة فيما الأوردة الدموية زرقاء وظاهرة، قد يصعب إخفاء تلك الأوردة نوعاً ما. وتصبح المشكلة أسوأ إذا كانت الأوردة متضخمة وناتئة. يمكن تمويه تلك الأوردة باستعمال القليل من كريم الأساس أو المصحح، وبسط المادة بطرف الإصبع أو الاسفنجة المبللة قليلاً. يمكنك بعدها رش القليل من البودرة لتثبيت النتيجة.