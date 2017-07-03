جامعة الباحة تبدأ غداً استقبال طلبات القبول لدرجة البكالوريوس

متابعات _فجر

تبدأ جامعة الباحة غداً في استقبال طلبات القبول لدرجة البكالوريوس عبر البوابة الإلكترونية، ويستمر استقبال الطلبات إلى 23 – 10 – 1438هـ, وسيكون ترشيح القبول على شكل دفعات.

وأكد عميد القبول التسجيل بجامعة الباحة الدكتور علي بن عثمان الزندي, أن القبول سيكون إلكترونياً بالكامل ولن يحتاج الطالب أو ولي الأمر لمراجعة عمادة القبول والتسجيل ولا لإرسال أي مستندات للجامعة، حيث توجد خدمة الاستفسارات الإلكترونية على موقع الجامعة .

ودعا إلى ضرورة الاطلاع على منشورات القبول وكذلك متابعة حساب الجامعة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، والاطلاع على شروط ومواعيد القبول .